Атакуваха с дронове руската авиобаза в Сирия

Руската военна авиобаза "Хмеймим" е станала цел на атака с дронове. Видеокадри от мястото на събитието показват стрелба, явно в опит да бъдат отблъснати безпилотните летателни апарати. А атаката става факт точно когато Bloomberg публикува информация, че Русия е близо до споразумение със Сирия да запази минимално военно присъствие в арабската държава - в последните седмици редица сателитни снимки показаха как руски товарни кораби, ескортирани от военни плавателни съдове, изнасят военно оборудване и техника от пристанище Тартус, където се намира единствената руска военноморска база на Средиземно море - в момента тя на практика не служи за целите на Руската федерация, предаде Актуално.

Според информацията на Bloomberg, Кремъл може да опази базите, които и досега ползва в Сирия - най-вероятно тази в Хмеймим (авиобаза) и тази в Тартус. Общо при управлението на Башар Асад Русия ползваше 6 различни военни бази в Сирия - но всичко извън Хмеймим и Тартус, което руснаците държаха като военни активи в арабската държава, вече е изтеглено.

Тонът на ангажираност между Русия и сирийското временно правителство стана значително по-топъл през последните седмици. Новият сирийски лидер Абу Мохамед ал Джолани (ал-Шараа) подчерта "силните стратегически отношения" на Сирия с Русия по време на скорошен телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Временният министър на отбраната на Сирия Мархаф Абу Касра наскоро предположи, че Дамаск може да позволи на Русия да задържи военновъздушни и военноморски бази в Сирия, ако има "ползи" за Сирия. Не е ясно какви "облаги" Русия може да предложи на Сирия в настоящите преговори. Русия достави местна сирийска валута на сирийската централна банка на 12 февруари в жест на добра воля. Този жест последва исканията на сирийските официални лица Русия да плати дълговете си към сирийската държава и предложението на Путин към Шара да помогне за икономиката на Сирия, коментира ISW - американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната: Сирия допусна запазване на руските военни бази: "В политиката няма постоянни врагове"

Възможна "облага" за новата сирийска власт е руска военна помощ в борбата срещу "Ислямска държава" (ИДИЛ). Джолани изгря като лидер след като водената от него Хаят Тахрир аш-Шам се оформи като крило на Ал Кайда, но (уж) официално скъса връзки с Ал Кайда през 2016 година. Сега Джолани със сигурност би приел руски войници, които да помагат срещу ИДИЛ - въпросът е, че войната в Украйна "изяжда" всички важни военни ресурси на Владимир Путин. Но Русия едва ли иска САЩ да поеме водещата роля за ИДИЛ в Сирия, защото това още повече ще маргинализира руските амбиции в Близкия изток.

