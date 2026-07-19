Атакуваха танкер край бреговете на Оман

Булфото

Танкер е бил атакуван на около 100 километра източно от бреговете на Оман. Това съобщи Центърът за координация на морските търговски превози към военноморските сили на Великобритания, предадоха световните агенции.

„Центърът получи съобщения за инцидент с участие на търговски кораб и въоръжени сили на около 100 километра източно от Дукм, в Оман. В съобщенията се посочва, че танкерът е бил засегнат от продължаващата военна активност в региона“, се казва в изявлението на британския координационен център, пише БТА.

„Властите са информирани за случая и съответните разследвания продължават“, се отбелязва в съобщението на Центъра.

Редактор "Екип на Петел",

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