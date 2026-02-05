Аталанта поведе с 2:0 в дербито с Ювентус

снимка: Снимка Пиксабей

Отборите на Аталанта и Ювентус играят при резултат 2:0 в един от най-любопитните мачове от 1/4-финалите за Купата на Италия. Джанлука Скамака откри резултата от дузпа в 28-ата минута.

Домакините излизат в този мач с Джанлука Скамака като изнесен нападател и Джакомо Распадори и Шарле Де Кетеларе зад гърба му.

В средата на терена си партнират Едерсон и Мартен Де Роон, а двамата халф-бекове са Давиде Дзапакоста и Лоренцо Бернаскони, предава Спортал.

Лучано Спалети пък е избрал да се завърне към схемата 3-4-3. Той ще започне с Джонатан Дейвид на върха на атаката и Франсиско Консейсао и Уестън Маккени зад гърба му. В средата на терена ще си партнират Кефрен Тюрам и Мануел Локатели, а Андреа Камбиазо и Пиер Калюлю ще бъдат двамата халф-бекове.

Само десет секунди след началото на мача Ювентус създаде първата голова опасност. Топката бе пратена с прехвърлящ пас в наказателното поле, където Кефрен Тюрам изскочи зад защитата и стреля от воле, но неточно.

В 16-ата минута Консейзао центрира остро пред вратата, където Джонатан Дейвид успя да играе с топката, но не и да отправи опасен удар.

Минута по-късно Аталанта отправи първия си точен удар в мача. Той бе дело на Емерсон, който пробва бдителността на Матия Перин от дистанция, но не го затрудни особено.

Ювентус създаде най-доброто положение до момента в 20-ата минута, когато Чико Консейсао се пребори за топката пред наказателното поле, освободи си пространство, но не успя да преодолее вратаря Карнезеки.

Аталанта обаче от нищото получи възможност да окрие резултата и се възползва. Домакините получиха дузпа за игра с ръка на Бремер, която бе отсъдена след дълго разглеждане на ситуацията с ВАР. В крайна сметка бе взето решение, че има нарушение на правилата, а Джанлука Скамака хладнокръвно реализира отсъдената дузпа за 1:0 в 28-ата минута.

Бремер можеше да се реваншира за грешката си две минути по-късно, стреляйки с глава отблизо, но покрай вратата.

В 33-тата минута Ювентус изпълни заучено положение от корнер, топката бе пратена в близост до вратата, където обаче защитник изчисти пред голлинията.

В добавеното време на първата част Мануел Локатели си спечели нарушение пред наказателното поле и сам изпълни наказателния удар, като не бе далеч от целта, но в аут.

Втората част започна в същото русло. Гостите бяха отборът, който повече владее топката и по-често атакува, но атаките на "бианконерите" не стигаха до по-сериозна голова опасност пред Карнезеки.

Една от по-сериозните атаки бе в 67-ата минута, когато Уестън Маккени получи около точката на дузпата, обърна се и стреля, но неточно.

В 69-ата минута Жереми Бога сложи топката на главата на Лойд Кели, но и той не успя да намери очертанията на вратата.

Котдивоарското крило направи впечатляващ рейд по аутлинията в 72-рата минута и опита пас към Уестън Маккени, който обаче се размина с топката пред празната врата.

