Аталай: Отнемат заплатите на депутатите

Рамадан Аталай е убеден, че днес парламентът ще събере кворум и най-после ще заработи. Депутатът представи и аргументи за своето мнение.

Днес ще има кворум. Знаете, че миналата седмица парламентът не работи, ктоето означава, че на депутатите трябва да им отнемат две трети от заплатите. Борисов няма да издържи и затова заседанията ще се подновят, обясни Аталай.

В крайна сметка той позна, след като се регистрираха 166 депутати. Това осигури кворум и заседанието в парламента започна.

Аталай коментира и случващото се в управлението през последните дни, след като лидерът на ГЕРБ разбуни духовете, като обяви, че предстои преформатиране на правителството.

Това, което става, е някаква мимикрия. Да се обединят Бойко Борисов, Слави Трифоново, и може би Драгомир Стойнев от БСП, както се обединиха с Делян Пеевски, допълни по Нова Тв Рамадан Ааталай.

