Атанас Атанасов: Ако излязат повече хора, ще поставят въпроса за властта

Притеснявам се, че с това арогантно поведение управляващите ще изкарат още повече хора на площада и тогава ще се постави въпросът за властта, предупреди в интервю пред БНР лидерът на ДСБ ген. Атанас Атанасов, част от парламентарната коалиция ПП-ДБ.

Какво целят от ПП-ДБ с протеста, във фокуса на който е поставен проблем, а не личност – да клатят правителството да падне ли, ген. Атанасов каза:

"Това зависи от хората на площада няма значение. Какво мисля аз или нашата група няма значение. Ако действията на управляващите удовлетворят площада, може енергията да утихне. "

Генералът е категоричен, че процедурно не може да бъде преработен бюджетът.

"Първоначалният ход на Борисов беше правилен - да оттегли бюджета, след това не знам кой му се качи на главата. Срокът между първо и второ четене изтече. Единственият начин е да започне процедурата отначало. За пореден път управляващите смятат да нарушат Правилника на работа на НС, а става въпрос за основния закон на държавата. Такава арогантност не съм виждал. Може ли за законопроект от 350 страници да намалиш срока на най- малкия – 3 дни. Изключителна арогантност! И сега да го преработват, не може! Ще видим какви хватки ще приложат. Това е инициатива на Делян Добрев или Делян Пеевски, ще видим", коментира лидерът на ДСБ.

Той е категоричен, че ако управляващите искат да чуят опозицията, "сядаме на масата на преговори в НС, а не през площадите да си разказваме".

"Те не зачитат опозицията и не искат да я чуят. Като не искат, изкараха опозицията на улицата. Тези млади хора на протеста искат да видят европейска България, а не путинова Русия", допълни още генералът.

Той коментира, че на протеста опозицията е била единна и заедно, но само по отношението на бюджета.

"Но имаме разделителни линии по геополитиката и международната политика. Аз не съм привърженик на Отечествения фронт", каза Атанас Атанасов.

Той съобщи, че коалицията ПП-ДБ е на финалната права да подпише споразумение с Форум за демократично действие за издигане на обща кандидатура за президент.

