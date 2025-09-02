Атанас Атанасов: ДАНС е превърната в почивна станция

кадър: бТВ

Зам.-председателят на Народното събрание Атанас Атанасов обяви, че коалицията му ще поиска отстраняване на временно изпълняващия длъжността ръководител на ДАНС.

Поводът – информацията от говорителя на Европейската комисия, че самолетът на председателя Урсула фон дер Лайен е имал проблем с навигационните системи при кацането си в София. По думите му става дума за вероятна хибридна атака от страна на Русия.

„Това е най-важната институция за сигурността в страната. Не може да се ръководи от човек, за когото има съмнения за политическа зависимост“, каза в ефира на бТВ Атанасов.

Той добави, че премиерът трябва да свика спешно Съвета по сигурността и да изслуша всички служби. Той призова и за изслушване в парламента.

По думите му от 2001 г. насам българските служби „не полагат усилия“ за противодействие на руските специални служби.

„ДАНС е превърната в почивна станция. Не се работи ефективно, особено срещу държава, която ни е обявила за враг“, заяви той.

