Атанас Атанасов, ДСБ: КПК трябва да отидат на борсата

Лидерът на ДСБ и депутат от ПП-ДБ Атанас Атанасов заяви в „Панорама” по БНТ, че Комисията за противодействие на корупцията (КПК) не просто трябва да бъде закрита, а съставът ѝ да бъде уволнени. Той заяви, че специално ще следи, дали при очертаващото се закриване на комисията, служителите и ще бъдат пратени в следствието или в други държавни структури.

Според Атанасов, те са назначени там за да изпълняват политически поръчки.

Депутатът коментира, че е подкрепил създаването на КПК, защо идеята е била ръководството ѝ да се приема с 2/3 мнозинство. Сага обаче изборът е с обикновено мнозинство, което прави комисията политически орган, обясни Атанасов.

„Варненското дело е скалъпено от КПК”, допълни той.

