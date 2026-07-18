Атанас Атанасов: Оттеглям се като председател на ДСБ, но оставам в политиката

Кадър Нова нюз

Аз съм твърд привърженик на западната демокрация. Много отдавна обмислих по какъв начин да се оттегля от председателския пост в партията, тъй като бях два мандата председател. Това е традицията на западния свят – след два мандата трябва да се даде възможност за ново лице, нова енергия и нови предизвикателства. Затова излизам от пряката партийна работа, но оставам в политиката. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и бившият председател на ДСБ в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по Нова нюз.

По негови думи това решение няма да промени политическата му активност. Той заяви, че като зам.-председател на НС ще продължи да работи по темите, свързани с националната сигурност и външната политика. „Най-голямата заплаха за българската национална сигурност е войната в Украйна. Ние, демократите, твърдо стоим зад защитата на териториалната цялост и независимостта на Украйна”, заяви Атанасов.

Той отправи остри критики към премиера Румен Радев, като го обвини в двойствено поведение по отношение на войната. „Виждаме сценарий, при който пред чужденците изглеждаме по един начин, по друг пред българските избиратели, а пред Киев – като съюзници. Това е лицемерие. Всичко това е резултат от страхопочитание към Русия”, каза Атанасов.

Зам.-председателя на НС коментира и избора на ръководители на специалните служби. Според него назначенията показват концентрация на влияние в тесен кръг хора, свързани с премиера. „В момента сме в ситуация, в която една организация от типа на социалистическа казарма упражнява властта у нас. Това тепърва ще дава отражение върху управлението на държавата”, заяви той. По думите му шефът на Държавната агенция „Разузнаване” Антоан Гечев е допуснал сериозни кадрови дефицити, като в продължение на години службата е работила с близо една трета незаети щатни бройки.

Атанасов коментира и казуса с полетите на Делян Пеевски. Според него всички факти трябва да бъдат изяснени от временна парламентарна комисия. „Трябва да се събере цялата информация и да стане ясно коя е истината”, заяви Атанасов.

Редактор "Екип на Петел",

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