Атанас Атанасов подава оставка като старши треньор на Добруджа

Снимка: Булфото

Старши треньорът на Добруджа (Добрич) Атанас Атанасов-Орела обяви след днешното поражение на тима от Арда с 0:2 в 11-ия кръг на efbet Лига, че ще подаде своята оставка. Той смята, че отборът се представя добре като поведение на терена, играчите се стараят, влагат се, но няма резултати и има нужда от промяна. При това положение, той е готов да поеме своята отговорност и ще информира клубното ръководство, съобщава БТА.

"За пореден път ще го кажа, който е гледал мача, е видял какъв гол ни отбелязаха Арда. Ние имахме 2-3 ситуации, в които не успяхме да реализираме. Напълно равностоен мач, никой ние сме надиграли Арда, нито те нас, но това е. Тези грешки, които не знам дали са от неумение, дали от пренавитост, никой не го интересува това нещо", започна Атанасов.

Орела реално изгради този отбор и го върна в елита на българския футбол след 20 години отсъствие. Той беше и директор, и старши треньор и подготви не само отбора, но и целия клуб за влизане при най-добрите.

"И за да няма спекулации, аз сега ще говоря с ръководството и ще си подам оставката. Явно не нося късмет. Не мога да кажа, че не са се старали. Но като отборен дух като нагласа, стоим добре технико-тактически. По принцип – да, аз съм човекът, който изгради отбора до тука. Но просто ни липсва спортен шанс до днес. И когато няма резултатите, нали знаете кой е виновен?", продължи Атанасов.

Той допълни, че въпреки старанието, всеки път някой бърка и днес поражението дойде от грешна преценка на вратаря Галин Григоров. "Аз ако знам, че днес Галин Григоров ще сбърка, макар в предишните мачове да пази добре, щях да пусна Аргилашки на вратата. Момчетата се стараят и не заслужават резултатите, които получават. Ние като новаци се държим достойно и показваме нелош футбол, но нямаме резултати. Аз долу-горе знам какво е мнението на президента, но нещо трябва да се промени, за да тръгне отбора в друга посока. Мене не ме е страх от никой, нито от ЦСКА. Вчера гледах Левски и Берое – ужасна разлика, лошото е, че няма кой да ни помогне на нас. В крайна сметка нямаме точки, но играчите не мога да ги обвиня", завърши треньорът на "жълто-зелените".

