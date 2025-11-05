Атанас Караиванов се извини за нападките срещу Илиан Илиев

Снимка: Булфото

Президентът на Професионалната футболна лига (ПФЛ) Атанас Караиванов се извини за острите си думи срещу бившия национален селекционер по футбол Илиан Илиев, който в момента е начело на родния си клуб Черно море (Варна). Караиванов публикува позиция на сайта на Лигата, в която поиска оставката на Илиев, реагирайки по този начин на изразени от Илиев съмнения за честността на жребия за полуфиналите за купата на България, припомня БТА.

Въпросният жребий се тегли в студиото на телевизия "Диема Спорт", а Черно море се падна срещу ЦСКА и в последствие отпадна от надпреварата.

"Смятам, че в нашия футбол в големи периоди лошите отношения преобладават, а не трябва да е така. И също така смятам, че човек, когато направи грешка, трябва да си я признава и да намери сили да се извини", започна лидерът на организацията на клубовете след края на жребия за осминафиналите за Купата на България днес.

"Атакувах тогавашния национален селекционер Илиан Илиев, който водеше и Черно море (Варна), но това се случи на базата на неправилно събрана от мене информация и бях подведен. Затова поднасям извиненията си към него и към клуба Черно море, на които съм причинил дискомфорт. Искам да кажа, че това го мисля от доста време и на тези събирания ми е тежало, така че сега поднасям извиненията си", допълни Караиванов.

Той допълни, че иска да върне добрия тон между футболните хора: "Напоследък виждам, че лошото отношение във футбола на моменти надделява. Нападките и обвиненията започват да засенчват спортно-техническите въпроси. Аз тогава реагирах от насъбрал се гняв".

