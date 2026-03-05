Атанас Михов поиска информация за скривалищата и укритията в област Варна

Снимка ОДМВР-Варна

В Олбастна администрация Варна взимат мерки за сигурността на хората в града и региона.

Областният управител на Варна Атанас Михов изиска информация за броя и състоянието на скривалищата и противорадиационните укрития, изграждани като колективни средства за защита в сутеренните части на жилищни, промишлени и обществени сгради във Варна и областта.



С писмо до директорите на Областната дирекция на МВР – Варна, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна и до кметовете на общините в региона той е поискал данни за съществуващите укрития, изграждани като колективни средства за защита в сутерените на жилищни, промишлени и обществени сгради, пише moreto.net.



Повод за поисканата справка е ескалацията на напрежението в Близкия изток и развитието на събитията през последните дни.



Областният управител подчертава, че всички необходими мерки за гарантиране сигурността, спокойствието и защитата на живота на хората в област Варна ще бъдат предприети своевременно.



Подобна тема беше актуална и през 2022 година, припомня Moreto.net, когато от публикуван списък на Гражданска защита стана ясно, че в област Варна има шест колективни средства за защита - скривалища и противорадиационни укрития, които са в добро или задоволително състояние и могат да се използват при необходимост.



Според оценката тогава всички те са II категория – в задоволително състояние и могат да бъдат приведени в готовност за използване по предназначение в срок до една седмица и с незначителни финансови средства.



Възможните бомбоубежища във Варненска област към 2022 г.



Община Аксаково



КСЗ „Летище“



тип: скривалище



Район Владислав Варненчик



КСЗ Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“



КСЗ Основно училище „Патриарх Евтимий“



тип: противорадиационни укрития



Район Одесос



КСЗ „Пристанище Варна – изток“ ЕАД



тип: скривалище



Община Девня



КСЗ „Девня-цимент“ АД



КСЗ „Солвей-соди“ АД



тип: скривалища



През 2022 стана ясно, че общо за страната 292 скривалища и противорадиационни укрития са в състояние, в което могат да бъдат използвани при нужда. Най-много такива обекти има в Софийска област – 52, а в област Бургас – 14, които са в добро или задоволително състояние.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!