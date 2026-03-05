Атанас Михов поиска информация за скривалищата и укритията в област Варна
Снимка ОДМВР-Варна
В Олбастна администрация Варна взимат мерки за сигурността на хората в града и региона.
Областният управител на Варна Атанас Михов изиска информация за броя и състоянието на скривалищата и противорадиационните укрития, изграждани като колективни средства за защита в сутеренните части на жилищни, промишлени и обществени сгради във Варна и областта.
С писмо до директорите на Областната дирекция на МВР – Варна, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна и до кметовете на общините в региона той е поискал данни за съществуващите укрития, изграждани като колективни средства за защита в сутерените на жилищни, промишлени и обществени сгради, пише moreto.net.
Повод за поисканата справка е ескалацията на напрежението в Близкия изток и развитието на събитията през последните дни.
Областният управител подчертава, че всички необходими мерки за гарантиране сигурността, спокойствието и защитата на живота на хората в област Варна ще бъдат предприети своевременно.
Подобна тема беше актуална и през 2022 година, припомня Moreto.net, когато от публикуван списък на Гражданска защита стана ясно, че в област Варна има шест колективни средства за защита - скривалища и противорадиационни укрития, които са в добро или задоволително състояние и могат да се използват при необходимост.
Според оценката тогава всички те са II категория – в задоволително състояние и могат да бъдат приведени в готовност за използване по предназначение в срок до една седмица и с незначителни финансови средства.
Възможните бомбоубежища във Варненска област към 2022 г.
Община Аксаково
КСЗ „Летище“
тип: скривалище
Район Владислав Варненчик
КСЗ Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“
КСЗ Основно училище „Патриарх Евтимий“
тип: противорадиационни укрития
Район Одесос
КСЗ „Пристанище Варна – изток“ ЕАД
тип: скривалище
Община Девня
КСЗ „Девня-цимент“ АД
КСЗ „Солвей-соди“ АД
тип: скривалища
През 2022 стана ясно, че общо за страната 292 скривалища и противорадиационни укрития са в състояние, в което могат да бъдат използвани при нужда. Най-много такива обекти има в Софийска област – 52, а в област Бургас – 14, които са в добро или задоволително състояние.
