Атанас Мурджев от София игра с фаталната 13-ка в „Сделка или не“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Герой в днешното издание на „Сделка или не“ бе Атанас Мурджев от София. Той излезе с кутия с фаталното число 13.

Разказа, че е системен администратор, зодията му е близнаци.

Отхвърли няколко оферти от банкера, които бяха на стойност 3500 лв,. 2500 лв., 1500 лв., 1000 лева.

Низходящият тренд го накара да мисли, че в неговата кутия няма да има голяма сума.

Това съмнение още повече се потвърди и от факта, че всички около него, преди да излезе на горещия стол, имаха само ниски суми в кутиите си.

При три неотворени кутии, в които се крият един лев, 50 лева и 15 000 лева, банкерът го оферира с 1000 лева.

Той отказа, а след това премахна 15 000 лева от играта си.

В края на играта си намери 1 лев в кутията си, но каза, че ще му е за талисман, а водещия Ненчо Балабанов му пожела да му донесе и много късмет в бъдеще.

