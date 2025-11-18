Атанас Мурджев от София игра с фаталната 13-ка в „Сделка или не“
Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ
Герой в днешното издание на „Сделка или не“ бе Атанас Мурджев от София. Той излезе с кутия с фаталното число 13.
Разказа, че е системен администратор, зодията му е близнаци.
Отхвърли няколко оферти от банкера, които бяха на стойност 3500 лв,. 2500 лв., 1500 лв., 1000 лева.
Низходящият тренд го накара да мисли, че в неговата кутия няма да има голяма сума.
Това съмнение още повече се потвърди и от факта, че всички около него, преди да излезе на горещия стол, имаха само ниски суми в кутиите си.
При три неотворени кутии, в които се крият един лев, 50 лева и 15 000 лева, банкерът го оферира с 1000 лева.
Той отказа, а след това премахна 15 000 лева от играта си.
В края на играта си намери 1 лев в кутията си, но каза, че ще му е за талисман, а водещия Ненчо Балабанов му пожела да му донесе и много късмет в бъдеще.
