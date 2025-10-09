Атанас Русев: Докато виновните за наводненията не влязат в затвора, бедствията ще продължат

Булфото, архив

Корупционни практики, незаконно строителство, липса на контрол и престъпно бездействие от страна на институциите – така изглежда реалността по Българското Черноморие според Атанас Русев от гражданското сдружение "Да запазим Корал".

„Тези общини са едни феодални владения. Ако не си с кмета – ти си в черния списък. Всичко се контролира от една малка група хора – с приближени фирмички, с обвързаности и пълно пренебрежение към закона и обществения интерес“, заяви Русев за предаването "Пост Фактум".

Според него сигналите, подавани от години за незаконно строителство, остават без реакция. Само в Царево, по негови данни, за една година са издадени 35 незаконни строителни разрешения само в района на плаж "Корал".

"За абсолютно всеки нормален гражданин в тази държава е ясно кой, кога и защо е виновен", заяви Русев. По думите му "едни министри и директори на институции" все още търсят причини да не излязат на бял свят виновниците. Това са престъпления, категоричен е Русев, който допълни, че "докато някой не бъде вкаран в затвора, няма как да се промени нищо и бедствията ще продължават. Странджа е обезобразена от вандалска сеч, абсолютно нищо не се е променило от наводненията в Царево през 2023 г", каза още Русев. По думите му, незаконните практики там продължават от повече от 20 години.

