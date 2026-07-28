Атанас Русев: Групата на Калушев е била подготвена за усвояване на адски много пари от ПВУ. Било е огромна схема

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Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на адски много средства по екологична линия. Това е била една огромна схема – по екологичните теми да получават адски много средства, които да идват по Плана за възстановяване. Връзките са публикувани и хората ги знаят. Водят към „Демократична България“ и „Продължаваме Промяната“, заяви природозащитникът Атанас Русев в „Денят започва“.

Атанас Русев, природозащитник: „Аз лично съдействам на разследването от първия ден. Запазих мълчание, защото активно съдействам на това разследване. И както би трябвало да правят абсолютно всички, които са замесени и знаят нещо по този случай. Тези хора малко или много през годините съм ги познавал и съдействам с информация. Докато аз съдействам, има три типа субекти, които абсолютно не съдействат и вредят на разследването.

Първата група са журналисти и медиите, които активно, без никакви факти, правят абсолютни спекулации по мрежата и в медиите, които притежават. Това внася разкол най-вече в общественото мнение, което в една нормална държава не би било допустимо.

Втората група са хора, които са близки до тази група – приятели, познати, родители, които по същия начин знаят много, но мълчат. Те не казват истината. Има и хора, които са били в тази общност преди 35 години. Някои от тях вече са семейни, имат деца. Всички те също мълчат.

Третата група, за която ще говоря, е най-страшната. Това са политиците, които са финансирали цялата тази организация. Те са поддържали всичко това и също пазят пълно мълчание какво са правили на тази хижа.

Това, което мога да кажа за разследването – не съм говорител на МВР – но доколкото имам информация, то е почти към края си. В момента се довършват финалните експертизи. Знам, че има нови данни по случая, има нови свидетели, които са проговорили. Има веществени доказателства. Има 100% сигурност какво се е случило, как се е случило и по какъв начин. Някои от тези моменти са запечатани на камери. Камерите снимат в 4K с най-високата резолюция.“

БНТ: „Убийство и самоубийство – това ли е версията, която ще бъде доказана и в основата на която стои Ивайло Калушев?“

Атанас Русев, природозащитник: „Това е официалната версия и аз не мисля, че има нещо друго да се каже повече от нея. Няма нищо, което да противоречи на тази версия. Дори напротив.“

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БНТ: Имало ли е култ към личността на Ивайло Калушев?

Атанас Русев, природозащитник: „Всички тези неща определено ги е имало, но пак ви казвам – всичко ще излезе в самото разследване. Тези неща няма как да се скрият. Казвам ви, че за тях има многобройни доказателства, които са събрани по надлежния ред. Там няма лъжа или измислица – това са доказателства.“

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БНТ: Колко политика има в случая „Петрохан“?

Атанас Русев, природозащитник: „За съжаление, има много политика във всичко това, защото се оказва, че групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на адски много средства по екологична линия. Всъщност това е била една огромна схема. Организациите, които той е създал, са били подготвени в един момент по екологичните теми да получават адски много средства, които да идват по Плана за възстановяване. Там е част от голямото разклонение на случая. Всички тези политици, които са се появявали на тази хижа или са имали отношение, според мен трябва да бъдат извикани.“

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БНТ: Пътят на парите към кои лица води, към кои управляващи води? Можете ли да бъдете по-конкретен?

Атанас Русев, природозащитник: „Тези връзки са публикувани, не е нужно аз да ги казвам. Хората ги знаят. Водят към „Демократична България“ и „Продължаваме Промяната“. Натам водят. Според мен истината ще излезе. Рано или късно тя ще излезе. Няма как да бъде потулена или скрита.“

Редактор "Екип на Петел",

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