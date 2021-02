Атанас Скатов е паднал при спускането под К2

Снимка Атанас Скатов, Фейсбук

Ужасна новина за България от Хималаите.

По последна информация инцидентът е станал заради скъсано въже.

"Атанас Георгиев Скатов падна от лагер № 3, докато се връщаше в базовия лагер поради скъсано въже, тялото му все още липсва и един екип от шерпи го издирване."

Това съобщават участници в експедицията.

Падането е от голяма височина.

Веднага е започнала акция по издирването му. По данни на тракера му той е пропаднал между 150 и 200 метра, от височина почти 7280 метра на около 7120, посочи Флагман.

Алпинистът замина на експедиция в планината Каракорум за зимно изкачване най най-трудния и недостъпен до този сезон осемхилядник К2.

На 16 януари върхът допусна до себе си 10 непалци. Прогнозите за следващ кратък прозорец бяха именно за 4 и 5 февруари.

Атанас Скатов и други алпинисти тръгнаха в опит да изкачат върха вчера, но заради влошаване на времето те се върнаха в Лагер 3. И оттам се започна спускането към Базов лагер.

#K2winter2021 #k2winterexpedition2021

Atanas Georgiev Skatov fell down from Camp#3 while coming back to Base Camp due to rope broken, His body is still missing & 1 sherpa team is onway to search . pic.twitter.com/jABUt2ltaE