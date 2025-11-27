Атанас Славов: Пари се харчат за нереформирани сектори като МВР, службите

кадър: Bulgaria ON AIR

Протестът е срещу неразумния и арогантен бюджет, който за първи път от 20 години увеличава сериозно данъчно-осигурителната тежест. Това каза депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" доц. Атанас Славов в "Денят ON AIR".

По думите му има ръст на осигуровките, ръст на данък "Дивидент", което е атака срещу бизнеса и работещите.

"Пари се харчат за нереформирани сектори като МВР, службите. Има ключови сектори, които вместо да се реформират, се наливат в тях пари, които се вземат от работещите. Това е атака срещу средната класа на България", категоричен е доц. Славов.

"Колегата Иво Мирчев, председател на "Да, България", пусна информацията. Това е информация, която постъпи при нас и предвид цялостната ескалация на напрежението, което се провокира от управляващите, явно се притесняват да се останат затворени в парламента. Затова бързаха да претупат бюджетна комисия. Управляващите прекъснаха пленарното заседание, свикаха бюджетна комисия не в определения час, а в почивката, без представителство на работодатели, синдикати", подчерта гостът пред Bulgaria ON AIR.

Доц. Славов заяви, че е направен опит за бързо приемане на промените с бюджетите на НЗОК и Социалното осигуряване.

"Циркът беше от страна на управляващите заради това, че се опитаха най-важната тема за гражданите - начинът, по който държавата отнема от доходите, да бъде претупана за броени минути. От наша страна ескалация няма да има, протестът ще бъде мирен. Управляващите отказват диалог. Има алтернативни предложения. Без реформи не могат да се вземат повече пари от гражданите", смята депутатът от ПП-ДБ.

"Концесиите са възможност, която трябва да използваме. Това е предложение за промяна между четенията, не е предложение на Министерството на спорта, а депутатско, има сериозен проблем. Рискът е установяване на частен монопол. Това с международните компании е просто пиар", анализира доц. Славов.

"Поправката беше внесена в закона за отрицателни срокове. Едното заседание беше продължило 28 секунди. Законът предвижда актовете на особения търговски управител да не се обжалват пред съд. Балансът трябва да бъде спазен. От една страна има конституционни аргументи. Получихме дерогация от няколко месеца. Ако има воля българската държава да намери международен оператор на рафинерията, това да се направи", настоя още депутатът.

Относно думите на Бойко Борисов за попълване на състава на ВСС, доц. Славов уточни, че разговори не са водени.

Според него има проблем в цялостното устройство на прокуратурата.

"Конституционните промени бяха отменени в тази част. Избраните съдии от ВКС - вътре има членове, съдии в бившия специализиран съд. Съмнявам се доколко, ако тези съдии трябва да разследват главния прокурор, биха го направили обективно", коментира още Славов.

