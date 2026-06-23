Атанас Славов: Руската православна църква се самоизключи от световното православие

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Десетки, да не кажа стотици магистрати са били подслушвани, а после делата се смачкват и не стигат до съда. Това са неудобни магистрати и накрая те не могат да се защитят, защото делата стоят на трупчета - прокуратурата не повдига обвинения. 10% от българските магистрати са подслушвани легално, да не говорим за нелегално подслушваните от такива като на Петьо Еврото. Това е начин за овладяване на правосъдната система.

Това заяви в "Още от деня" по БНТ Атанас Славов от "Да, България".

Ето какво каза още той:

Някаква воля за промяна се декларира от управляващите, но конкретни стъпки не се виждат. Нашата парламентарна група ще внесе тази седмица промени в закона за специалните разузнавателни средства, които ще се опитат да решат проблема със злоупотребите с тях. Да не се издават бланкетни разрешения, само защото те се искат от службите, или разрешенията да се дават само от ключови субекти, председатели на съдилища, като небезизвестния Георги Ушев, бившия шеф на Апелативния спецсъд.

В приетия на второ четене в правната комисия законопроект за промени в Закона за съдебната власт няма реформаторски идеи. Липсват съвсем конкретни неща, обсъждани години наред - съдиите пак са малцинство, не се прие и друго наше предложение за обществена квота от представители на топ университетите и от адвокатурата. Предложения за членове на ВСС ще се правят отново само от парламентарните формации. Но въпросът е какви ще са тези хора - анонимници, или хора с професионализъм и интегритет, които знаят какви са проблемите в системата и ще ги сложат на масата.

Трябва да направим всичко възможно изборът на ВСС да бъде честен и открит. Трябва да има поне задълбочени проверки за интегритет, а професионални организации да могат да изразяват поне подкрепа за кандидати: аз като предложа лицето Х, как съм стигнал до него, аз ли съм му се обадил, той ли ми се е обадил или някаква професионална общност стои зад него, а не да стои Петьо Еврото, Пеевски или някой друг.

България трябва да е предвидим съюзник в ЕС, а не да защитава чужд интерес. Патриарх Кирил е висш сановник, легендиран като патриарх, но изпълнява държавни поръчения. Той идеологически подготви войната през доктрината за “русский мир”, която руската православна църква продължава да проповядва от години. Не сме от едно семейство, тази доктрина е обявена за еретическа. Да видим становището на Вселенската патриаршия например. Но руската църква прекъсна общение с Вселенската патриаршия, т.е. тя се самоизключи от световното православие. Ние не можем да защитаваме полк. Гундяев, бивш офицер от КГБ, облякъл расото на патриарх, като част от българския национален интерес.

Най-естественото е г-н Гюров да има политическо бъдеще и много хора от демократичната общност искат да видят г-н Гюров като кандидат за президент. Но процесът трябва да е обратен - първо той да заяви своите намерения, той не е политическа кандидатура, и да даде възможност да бъде подкрепен. Докато нямаме изявление от него, всичко останало е спекулация. ДБ, ПП и ФДД имаме сключено споразумение, което предвижда по какъв начин да се излъчи кандидат за президент. Не може ген. Атанасов, някой друг лидер, или аз да правим предложения Гюров да е президент, защото това не отговаря на стандарта, който сме приели.

Редактор "Екип на Петел",

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