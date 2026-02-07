Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП

снимка Булфото

Атанас Зафиров подава оставка като председател на БСП. Това обяви той на Конгреса на партията, предаде БНТ.

"Днес правя стъпка назад – подавам моята оставка, не защото ви предавам или се срамувам. Напротив, гордея се и знам с колко безсънни нощи сте платили, за да бъде нашата партия пример. Подавам оставката си, защото не искам да участвам в какъвто и да е процес по разделение на БСП. Но оставам, защото вярвам, че БСП не е изчерпано, а объркано. Лидерският въпрос днес не е най-важният. Най-важният е какъв път избираме. Обещавам да помогна този път да бъде намерен. Нашата партия е преживяла много – много повече от днешната т. нар. партийна криза", заяви Зафиров.

