Атанасов: Няма друг изход, освен оставка на това правителство

Снимка: Булфото

Няма друг изход, освен оставка на това правителство, каза ген. Атанас Атанасов, председател на „Демократи за силна България“ и заместник-председател на Народното събрание на брифинг на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Протест изпълни снощи площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната. Организатор на недоволството бяха от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), а поводът бе отказът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде изтеглен от парламента вече внесения проектобюджет за следващата година.В късните часове в столицата имаше и безредици.

„Има натрупани напрежения в обществото. Чашата преля“, заяви днес Атанасов.

Той обърна внимание и на опитите за форсирана подмяна на ръководствата на специалните служби. Миналата седмица в Комисията по обществен ред и вътрешна сигурност са били внесени текстове, предвиждащи в рамките на един месец да бъдат избрани нови директори на ДАНС, ДАР и ДАТО. „Настояваме тези процедури незабавно да бъдат спрени. При вероятност от предсрочни избори подобни действия застрашават националната сигурност и целят да поставят службите под политическа зависимост“, каза той, цитиран от БТА.

Атанасов отбеляза още, че е добре правителството да освободи изпълняващия длъжността председател на ДАНС Деньо Денев. „Този човек е политически ангажиран и трябва да отстъпи. И ДАНС носи отговорност за това, което се случи снощи на площада“, заяви той.

