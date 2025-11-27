Атанасов: Още днес премиерът и финансовият министър да оттеглят проектобюджета

Булфото

След този брутален бюджет, който внесоха и по най-бързия начин се опитват да пробутат управляващите, изкараха хората на улиците. Ние благодарим на софиянци, на тези хора, които излязоха по улиците, защото по този начин показаха своето отношение към сметките в държавата. Това заяви лидерът на ДСБ Атанас Атанасов пред журналисти в четвъртък преди началото на заседанието на Народното събрание.

"Предлагам две стъпки - Още днес министър-председателят и финансовият министър да оттеглят този бюджет. Да го върнат, да го преработят. Да помолят тристранката, културно и възпитано, също така да се присъедини, да бъдат прегледани всички сметки, да бъдат орязани всички онези разходи за черните каси, които са предвидени", заяви той, цитиран от "Дарик".

"През 2013 г. с избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС предизвикаха тогава хората. Сега около всички тези ситуации тук и това напрежение, тихомълком се опитват да пробутат Деньо Денев за председател на ДАНС. Да я спрат тази процедура и да го оттеглят този господин. Това са двете неща, които би могло да успокоят донкъде обстановката в страната", допълни Атанасов.

