Атанасова: Невярно е твърдението, че на 5 април съм пътувала с Делян Пеевски от София до Дубай с частна компания

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Твърдението, че „на 5 април 2024 г. Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски от летище „Васил Левски" - София до Дубай с частна компания „Хиперион Авиейшън" е невярно". Това посочва в позиция, изпратена до медиите, конституционният съдия Десислава Атанасова, като прилага към нея и документи с оглед обективното изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с пътувания в качеството ѝ на конституционен съдия.

Отбелязва се, че позицията е във връзка с разпространените неверни твърдения от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в Народното събрание на 2 юли 2026 г.

Изисках и разполагам с удостоверение Рег. номер RяБ 4017/02.07.20026г. от Министерството на вътрешните работи за пътуванията ми извън страната за периода 05.04.2024 г. – 08.04.2024 г. Данните, регистрирани в Интегрираната информационна система „Справки“ на МВР, удостоверяват преминаванията ми през граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България, посочва Атанасова.

Конституционният съдия отбелязва, че е напуснала страната на 05.04.2024 г. с граждански полет TK 1032 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines и се е завърнала на 08.04.2024 г. с граждански полет TK 1031 – пътнически самолет на турските авиолинии / Turkish Airlines.

На посочените дати съм летяла по маршрута София – Истанбул – София с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Република Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ми, казва Десислава Атанасова.

БТА припомня, че на 2 юли вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента каза, че е установено съвместно пътуване на 5 април 2024 г. с въздушен превозвач в посока София - Дубай на Делян Пеевски с Десислава Атанасова.

Редактор "Екип на Петел",

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