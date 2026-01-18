Атанасовден е, зимата си отива според народните вярвания

снимка: Булфото

Снимка: В края на 2025 г. общо 51 450 души празнуват имен ден на 18 януари. От тях жените са 11 299, а мъжете – 40 151. На този ден празнуват всички, които носят имената Атанас, Атанаска, Начо, Таньо и Тинка. Името Атанас произлиза от гръцки език и означава „безсмъртен“.

Според народните поверия от днес зимата си отива.

Атанасовден се празнува всяка година на 18 януари. Както Антоний, така и Атанасий не спадат към групата на българските светци, но народът ги е възприел като свои след приемането на християнството. И двамата светци са родени в Древен Египет. Свети Атанасий е духовен наследник на свети Антоний. Св. Атанасий е роден в бедно християнско семейство – за разлика от св. Антоний. Още от малък се увлича по християнските идеи. Това прави впечатление на Александрийския архиепископ Александър. След като завършва своето образование, св. Атанасий е назначен за секретар на архиепископа на Александрия. Няколко години по-късно, през 319 г., младият Атанасий е произведен в свещенически сан – дякон. Той е един от участниците в Първия вселенски събор, който се е провел в малоазийския град Никея през 325 г. Една година след това историческо събитие св. Атанасий е назначен за архиепископ на град Александрия. Вече като архиепископ той се противопоставя на Арий и неговото учение.Самите противници на официалната ортодоксална църква, чийто представител е св. Атанасий, свикват църковен събор в град Трир. Участниците в него и техните решения се противопоставят на официалната християнска догма. Те виждат в лицето на архиепископ Атанасий един върл противник, поради което постоянно плетат интриги по негов адрес. Това оказва влияние върху благоразположението на императора. Той, от своя страна, на няколко пъти го изпраща на заточение. В годините, в които прочутият свещеник е в изгнание, той се отдава не само на евангелска проповед, но и на житиеписание. Пише житие, посветено на неговия духовен предшественик св. Антоний. След поредното си завръщане здравето на Атанасий се влошава и той умира на 18.I.376 г. на 76-годишна възраст.

Според народното поверие двамата светци са братя, но на някои места се среща и вариантът майстор–калфа, пише БГНЕС. Свети Атанасий, според народните вярвания, е светецът покровител на зимата, снега и студа. Вярва се също, че зимният св. Атанас си съблича кожуха, за да дойде лятото, а летният св. Атанас го облича, за да дойде зимата. Неслучайно е измислена поговорката: „Атанас гялди и яз гилди“. Змиите и гущерите се събират на този ден, за да спят до пролетта, затова не се ходи в гората и не се убиват, за да не ухапят. За здраве и плодородие се събират кокичета и първите слънчеви лъчи се смятат за лечебни. Пече се пита и се раздава на деца. В някои райони са колели черна кокошка за защита от чумата и болестите по добитъка.

