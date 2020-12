Атентат в Германия? Кола се засили в пешеходната зона в Трир. Поне 2-ма убити и много ранени

Кадър "News This Second"

Ужасен инцидент е станал в немския град Трир.

В мрежата вървят предположения, че става въпрос за атентат.

Засега от полицията отказват информация. Районът е отцепен.

В пешеходната зона на германския град Трир кола уби двама и рани 10 минувачи, съобщи „FOCUS Online”. Полицията предупреди да се избягва района на инцидента, без да дава повече подробности. Според очевидци джипът е бил видян да се засилва от главната търговска улица към пешеходната зона, по пътя помел минувачи, сред тях и деца, предаде Дарик нюз.



Кметът на Трир Лайбе също съобщи за двама убити и 10 ранени. Над градския център вече кръжат два полицейски хеликоптера.



#BREAKING At least two people have been killed and several are injured after a car drove into pedestrians in Trier, Germany. pic.twitter.com/E6g86TCyKT