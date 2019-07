Атентат в Турция! Кола избухна, уби двама

Най-малко двама души са загинали, а други двама са ранени при взрив на кола бомба в град Рейханлъ в окръг Хатай в Южна Турция, разположен близо до границата със Сирия, съобщава Анадолската агенция, цитирана от Блиц.

Взривът е избухнал в автомобил, паркиран на булевард на около 750 метра от околийското управление в Рейханлъ.



"Първоначалните констатации сочат, че най-вероятно това е терористичен акт" каза Реджеп Ердоган пред репортери в Истанбул. „Ясно е, че в колата е имало бомба“, каза той.

BREAKING — Car explodes in the town center of Reyhanlı district in southern Turkey's Hatay province bordering Syria, cause and casualties yet unknown, local reports claim at least 3 killedhttps://t.co/TGIKvjsj6q