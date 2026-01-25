Атина пуск "умни" камери за нарушенията на пътя

снимка: Пиксабей

От началото на следващата седмица започва да действа новата система от "умни" камери, инсталирани на централните улици в гръцката столица Атина, съобщи Bulgaria ON AIR.

В понеделник, 26 януари, ще се състои официалното активиране на камерите, които ще записват нарушенията на движението и автоматично ще издават актове, без да е необходима проверка на място от страна на Пътната полиция.

Нарушенията ще се потвърждават електронно, а шофьорите ще бъдат информирани директно, без да е необходимо спиране на превозното средство.

На първия етап известията ще се изпращат чрез пилотна дигитална платформа на Дирекцията за движение по пътищата в Атика.

Шофьорите, за които е регистрирано нарушение на Правилника за движение по пътищата, ще получават SMS съобщение на мобилния си телефон с информация за установеното нарушение.

Очаква се единната информационна система за регистриране на нарушения да заработи приблизително до Великден.

По това време гражданите ще могат да влязат в платформата и да видят съответното видео на нарушението, за което са обвинени.

До приключването на този процес информацията ще се предоставя чрез текстово съобщение на мобилния телефон или чрез писмено уведомление на адреса по местоживеене за тези, които не са регистрирали телефонен номер.

Новите камери са проектирани да заснемат ясно лицето на водача, докато останалата част от визуалния материал е размазана.

Това предотвратява възможността за оспорване на нарушението, тъй като няма да е възможно да се твърди, че превозното средство е управлявано от друго лице.

Отговорността се носи изключително от действителния водач, а предписаните санкции се налагат по обичайния ред.

Глобите и административните мерки се определят от вида на нарушението. Например използването на мобилен телефон по време на шофиране се наказва с глоба от 350 евро и 30-дневно отнемане на шофьорска книжка.

По подобен начин преминаването на червен светофар се наказва с глоба от 700 евро и 60-дневно отнемане на шофьорска книжка.

