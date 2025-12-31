Снимка: Пиксабей

Гръцката столица Атина ще посрещне Новата година с безшумни фойерверки и светлинен спектакъл с дронове, съобщи кметът на града Харис Дукас. Инициативата за премахването на традиционните пиротехнически средства, предизвикващи силни гърмежи в небето при празненствата в центъра на града, е за втора поредна година, посочва БТА.

Безшумните фойерверки са съвременен тип пиротехнически ефекти, които създават светлинни картини в небето, но без силните гърмежи, характерни за традиционните фойерверки. Така акцентът е върху цветовете, формите и светлината, а не върху шума. Целта им е да намалят стреса за домашните и дивите животни, за хората с по-висока чувствителност, както и да ограничат шумовото замърсяване в градска среда, като същевременно запазят празничната атмосфера.

„Нека 2026 година бъде отправната точка за една по-човешка и по-справедлива Атина. Даваме си среща тази вечер на площад „Синтагма“ – с музика, танци, безшумни фойерверки, впечатляващо дрон шоу и още много изненади“, каза кметът Дукас в сградата на общината, която днес бе домакин на музикални изпълнения на различни фолклорни състави от цяла Гърция.

Местните власти в Атина обявиха и извънредни мерки за хората от уязвимите групи заради понижаващите се температури. Осигурени са отопляеми помещения, където хора могат да потърсят временен подслон и храна. Мобилни екипи ще има и по улиците на града, които да раздават топли напитки, храна, дрехи или одеяла на нуждаещите се.

Мерките за сигурност в центъра на Атина също са засилени заради предстоящия новогодишен концерт на открито на площад „Синтагма“.

