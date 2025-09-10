реклама

Атина въвежда 24-часов градски транспорт

10.09.2025 / 12:33 1

Снимка: Пиксабей

Атина е на прага на нов етап в развитието на своя градски транспорт – от 13-ти септември основните линии ще работят денонощно. Решението беше обявено официално от заместник-министъра на инфраструктурата и транспорта Константинос Киранакис в отговор на нарастващите нужди от нощен транспорт както за жителите, така и за туристите в гръцката столица.

Метрото ще функционира 24 часа всяка събота, улеснявайки придвижването както на хората, които пътуват късно вечер, така и на тези, които започват работа рано сутрин. Трамваите ще удължат маршрутите си през летните месеци и в периоди на засилен трафик, обслужвайки основно крайбрежната зона и посетителите, съчетаващи туризъм и забавления.

Автобусният транспорт също ще бъде подсилен, съобщава Нова телевизия. Освен познатите линии, свързващи летището с града денонощно, ще бъдат разширени и нощните маршрути по основните булеварди през уикендите. Така транспортната мрежа ще стане по-пълноценна, намалявайки зависимостта от автомобили и улеснявайки нощния живот на Атина.

Изключение от плана правят тролейбусите, които няма да преминат към 24-часова експлоатация. Те постепенно ще бъдат изведени от движение и заменени с нови електрически автобуси – част от стратегията за модернизация и изграждане на по-зелена, устойчива транспортна система.

 

