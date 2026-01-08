Атлетико Мадрид 0:1 Реал Мадрид на почивката

кадър: x.com/totalcristiano

Реал Мадрид води с 1:0 на Атлетико Мадрид във втория полуфинал от турнира за Суперкупата на Испания. Федерико Валверде вкара още във втората минута от пряк свободен удар.

Победителят ще играе финал в неделя срещу Барселона, който в сряда разби Атлетик Билбао с 5:0 в другия полуфинал. Мач за трето място няма да има, припомня Спортал.

Точно Атлети нанесоха най-тежката загуба на “белите” този сезон, побеждавайки ги с 5:2 в двубой от Ла Лига в края на септември. Това беше и първото поражение на “кралете” при Чаби Алонсо през новия сезон. Независимо от това в шампионата Реал има 7 точки повече от съгражданите си.

Хулиан Алварес и Александър Сьорлот започнаха в атака за Атлетико тази вечер. Конър Галахър също излезе от първата минута. Чаби Алонсо пък залага на същите 11, с които Реал Мадрид стартира при успеха с 5:1 над Бетис преди дни. Забилият хеттрик тогава Гонсало Гарсия е на върха на нападението, а Антонио Рюдигер е в отбрана, след като се оказа, че не е бил контузен.

Реал Мадрид поведе още при първата възможност, след като във втората минута Феде Валверде изненада Ян Облак с директен шут от фал, който спря в мрежата - 1:0 за "белите".

Тимът на Чоло Симеоне не се притесни от ранното попадение и тръгна да се надиграва и отправи два удара, а в 22-рата синът на треньора Джулиано Симеоне за малко да излезе сам срещу вратаря.

В 28-ата обаче Родриго излезе очи в очи с вратаря на Атлетико, но пропусна. Малко след него и Винисиус пропиля отличен шанс с глава.

Куртоа показа същата класа на под другата рамка, след като в 33-тата Сьорлот засече с глава от корнер, но белгиецът спаси. След само две минути снажният скандинавец изпусна 100-процентов шанс от сходна ситуации, като този път не уцели вратата.

После Куртоа отрази и изстрел на Алекс Баена в 40-ата.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!