Атлетико Мадрид отвя Барселона с 4:0 за купата на краля

кадър: Макс спорт

Атлетико Мадрид изнесе най-силния си мач от началото на сезона и той дойде в много подходящ момент.

"Дюшекчиите" разгромиха с 4:0 Барселона в първия полуфинал помежду им в турнира за Купата на краля и докосват финала. Отборът на Диего Симеоне летеше по терена на "Метрополитано" преди почивката, когато отбеляза и четирите попадения във вратата на Жоан Гарсия. Първият от тях беше автогол на Ерик Гарсия, а след това Антоан Гризман, Адемола Луукман и Хулиан Алварес наказаха неориентираната защита на Барса, предаде Спортал.

Гостите опитаха да реагират след почивката, но гол на Пау Кубарси беше отмемен заради засада след дълго преразглеждане на ситуацията с ВАР. Това прекъсване уби импулса в действията на каталунците, а за капак те завършиха двубоя с човек по-малко, след като Ерик Гарсия получи червен картон в 85-ата минута.

Атлетико заопчна участието си в надпреварата от 1/16-финалите, където елиминира Балеарес след успех с 3:2. В следващия кръг тимът победи Депортиво Ла Коруня с 1:0 на "Риасор", а преди седмица разгроми Бетис с 5:0 като гост.

Барселона се справи по пътя си към полуфиналите последователно с Гуадалахара (2:0), Расинг Сантандер (2:0) и Албасете (2:1).

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!