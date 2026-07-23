Авариен ремонт променя днес движението в участък на "Тракия"

снимка: АПИ

Днес – 23 юли, за авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност, временно ще се променя организацията на движение в участък на АМ "Тракия", съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". Промените са при 10-ти км на магистралата, в посока София.

Дейностите по участъка на територията на Софийска област ще се извършват между 6:30 ч. и 12:30 ч., като за изпълнението им ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната лента.

Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта, до 90 км/ч., посочват от АПИ

Редактор "Екип на Петел",

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