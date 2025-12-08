Аварии оставиха без вода части от "Виница" и Каменар

Снимка: Пиксабей

Два района останаха без вода в ранния следобед, става ясно от съобщение на ВиК - Варна.

До около 16 ч. на сухо ще са живеещите в източната част на село Каменар.

Без вода до около 19 ч. ще останат и абонатите, намиращи се във високата зона на квартал "Виница".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!