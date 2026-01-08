Аварии оставиха хиляди варненци без вода

Снимка: Пиксабей

Заради авария до около 18 ч. ще бъдат живеещите в Цветния квартал в морската столица. Това съобщават от ВиК - Варна.

На сухо до 15 ч. ще останат и абонатите в района на хотели "Бриз".

Заради предизвикана авария от частна фирма на ул. 13-а до около 19 ч. без вода ще бъдат живеещие във високата зона на местност Евксиноград и местност Малко Ю.

