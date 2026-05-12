Аварии оставиха много хора без вода във Варна

Снимка Пиксабей

Няколко района са без вода днес във Варна поради аварии, съобщиха от ВиК-дружеството, цитирано от moreto.net.



- до около 18 часа - жк. "Изгрев", м-т "Голяма Кокарджа", м-т "Франга Дере", м-т "Сотира", м-т "Акчелар" и жк. "Бриз";



- до около 13 часа - част от кк. "Чайка";



- до около 18 часа - част от ж.к. "Младост" и ж.к. "Трошево";



- до около 17 часа - част от с. Тополи;



- до около 17 часа - местност "Манастирски рид".

