Аварии оставят без вода днес абонати във Варна и региона

05.01.2026 / 10:38 0

Пиксабей

Днес без вода във Варна и региона ще бъдат:

  • От 10:30 часа до около 18:00 часа - част от к. к. "Чайка";
  • до около 17:00 часа - абонатите в района от 1-и до 16-и блок в кв."В. Варненчик";
  • до около 18:00 часа - с. Тополи, с. Казашко, П.З. Тополи, ПСОВ Варна и част от ЗПЗ Варна;
  • до около 17:00 часа - част от ж.к."Младост".

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

