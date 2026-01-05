Аварии оставят без вода днес абонати във Варна и региона
Днес без вода във Варна и региона ще бъдат:
- От 10:30 часа до около 18:00 часа - част от к. к. "Чайка";
- до около 17:00 часа - абонатите в района от 1-и до 16-и блок в кв."В. Варненчик";
- до около 18:00 часа - с. Тополи, с. Казашко, П.З. Тополи, ПСОВ Варна и част от ЗПЗ Варна;
- до около 17:00 часа - част от ж.к."Младост".
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
