Аварии оставят без вода днес абонати във Варна и региона

Пиксабей

Днес без вода във Варна и региона ще бъдат:

От 10:30 часа до около 18:00 часа - част от к. к. "Чайка";

- част от к. к. "Чайка"; до около 17:00 часа - абонатите в района от 1-и до 16-и блок в кв."В. Варненчик";

- абонатите в района от 1-и до 16-и блок в кв."В. Варненчик"; до около 18:00 часа - с. Тополи, с. Казашко, П.З. Тополи, ПСОВ Варна и част от ЗПЗ Варна;

- с. Тополи, с. Казашко, П.З. Тополи, ПСОВ Варна и част от ЗПЗ Варна; до около 17:00 часа - част от ж.к."Младост".

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!