Аварии оставят без вода днес абонати във Варна и региона
28.05.2026 / 10:00 0
Пиксабей
Поради авария без вода от 9.00 до 18.00 ч. остават абонатите между ул. "Н. Гяуров", "С. Антонов" и ул. "Желю Желев" във Варна, съобщават от ВиК.
За настъпили аварии по-рано тази сутрин е спряно водоподаването и за:
- до около 12.00 часа - част от абонатите в кв."Младост" ;
- до около 11.00 часа - част от абонатите в местност Розмарин ;
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!