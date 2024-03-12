Снимка: Булфото, архив

Аварии оставят без вода много райони във Варненско. Това съобщават от ВиК. Ето къде е спряно водоподаването:

- част от кв. "Левски - карето между ул. "Мир", ул. "Студентска", ул. "Васил Петлешков" и бул. "Васил Левски" - до около 17 часа;

- част от местност "Траката" - до около 13 часа;

- част от кв. "Аспарухово" - бул."Народни будители" бл.9 - до около 15 часа;

- част от к.к. "Св. св. Константин и Елена" - до около 13 часа;

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