Аварии оставят до късно вечерта без вода два района във Варна

Заради авария до около 22:00 часа без водоподаване остават абонатите, попадащи в част от Цветен квартал - около ул. "Подвис" и пицария "Селена", съобщават от ВиК Варна.

Отново заради авария до около 20:00 ч. без вода ще са и абонатите от ж.к "Младост" - от блок 131 до блок 140 и от блок 156 до блок 161. Спирането на водоподаването касае и абонатите, живеещи около улица "Тролейна", посочват от ВиК.

