Аварии оставят хиляди без вода днес във Варна и региона

Поради авария без водоподаване днес, от 08:00 ч. до около 18:00 ч., остават абонатите на част от ж.к." Възраждане", част от ж.к. "Младост", кв. "Левски", Цветен квартал,част от м. "Св.Никола" и част от ж.к. "Изгрев", съобщиха от ВиК Варна.

Без вода са още:

от 8.30 ч. до около 15:00 ч. - абонатите на част от ж.к."Чайка";

поради усложняване на ремонтните дейности до около 11:00 ч. - абонатите на м-ст Капелови градини;

На сухо от 03:00 ч. до около 15:00 ч. ще е и част от местност Манастирски рид.

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

