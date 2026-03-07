реклама

Аварии оставят няколко района във Варна без вода днес

07.03.2026 / 12:28 0

Пиксабей

За няколко аварии, настъпили по-рано днес съобщават от ВиК Варна:

  • до около 17:00 часа - кв."Левски" - абонатите, заключени между ул."Железни врата", бул."Васил Левски", ул."Ген.Георги Попов" и ул."Дубровник" ;
  • до около 15:00 часа - част от абонатите в кв."Виница" и местност Малко Ю ;

 

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама