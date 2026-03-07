Аварии оставят няколко района във Варна без вода днес

Пиксабей

За няколко аварии, настъпили по-рано днес съобщават от ВиК Варна:

до около 17:00 часа - кв."Левски" - абонатите, заключени между ул."Железни врата", бул."Васил Левски", ул."Ген.Георги Попов" и ул."Дубровник" ;

до около 15:00 часа - част от абонатите в кв."Виница" и местност Малко Ю ;

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

