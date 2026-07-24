Аварира водопровод, захранващ няколко населени места в Смолянско

Снимка Булфото, илюстративна

Авария във водопровод, захранващ няколко населени места в община Смолян, е възникнала в квартал „Устово“ тази сутрин, предаде БТА.

Няколко часа в района на автогарата в квартала водата излиза от тръбата, закрепена на моста над река Бяла под силно налягане. Струята се разпръсква на метри височина.

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Екипи на „Водоснабдяване и канализация“ – Смолян работят по отстраняването на повредата. Управителят на дружеството Костадин Тотев уточнява, че аварията е по магистралния водопровод, захранващ направленията Устово – Търън, Ровино, Подвис и Влахово.

„В момента аварията се отстранява. Водоемите на населените места са пълни догоре и мисля, че няма да има проблеми с водоподаването. Надявам се аварията да бъде отстранена до следобедните часове“, казва шефът на ВиК Смолян.

Редактор "Екип на Петел",

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