Аварирал ТИР ограничава движението по Подбалканския път

снимка МВР-Пловдив

Временно е ограничено движението по пътя Карлово - Казанлък в района на Калофер при км 269, заради изтегляне на аварирал тежкотоварен автомобил, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Шофьорите изчакват на място.

На 21 август движението по Подбалканския път - в района на Калофер се осъществяваше в две от трите ленти, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!