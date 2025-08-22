Аварирал ТИР ограничава движението по Подбалканския път
22.08.2025 / 15:04 0
снимка МВР-Пловдив
Временно е ограничено движението по пътя Карлово - Казанлък в района на Калофер при км 269, заради изтегляне на аварирал тежкотоварен автомобил, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
Шофьорите изчакват на място.
На 21 август движението по Подбалканския път - в района на Калофер се осъществяваше в две от трите ленти, предаде БТА.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!