Аварирал автобус затрудни движението в близост до голям столичен булевард
07.06.2026 / 20:42 0
Снимка: Булфото
Аварирал автобус вече няколко часа затруднява движението между бул. "Черни връх" и ул. "Сребърна" в неделната вечер, по информация на Dariknews.bg
Няма данни към момента за настъпил инцидент или катастрофа.
На място има полицейски екип, който регулира и подпомага движението.
Карайте внимателно в района!
Редактор "Екип на Петел",
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