Аварирал автобус затрудни движението в близост до голям столичен булевард

Снимка: Булфото

Аварирал автобус вече няколко часа затруднява движението между бул. "Черни връх" и ул. "Сребърна" в неделната вечер, по информация на Dariknews.bg

Няма данни към момента за настъпил инцидент или катастрофа.

На място има полицейски екип, който регулира и подпомага движението.

Карайте внимателно в района!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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