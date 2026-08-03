Аварирал автомобил задими бул. "Владислав" близо до Двете кули във Варна

Кадър Фейсбук, Виждам те КАТ - Варна, С. Димитров

Лек автомобил аварира на бул. "Владислав" в района на Двете кули във Варна. Това става ясно от видео, публикувано във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".

За известно време движението по булеварда в платното към центъра беше затруднено.

Отдалече изглежда, че автомобилът се е запалил, но всъщност огромният дим излиза от ауспуха.

Редактор "Екип на Петел",

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