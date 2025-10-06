Аварирал камион затруднява движението през Прохода на Републиката

Снимка: Булфото

Движението в Прохода на Републиката е ограничено поради изтегляне на аварирал камион от пътното платно, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Произшествието е в района на Лагерите в област Стара Загора, посочва БТА.

Въведен е обходен маршрут за леките автомобили през прохода Шипка, а тежкотоварните изчакват на място. Движението се регулира от Пътна полиция.

По-рано днес движението през прохода беше затруднено заради катастрофа между два тежкотоварни автомобила в същия участък.

