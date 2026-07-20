Аварирал трамвай блокира движението на два булеварда в София
Снимка Булфото
Аварирал трамвай е блокирал движението на трамваите по бул. „Цар Борис III“ и бул. „Акад. Иван Гешов“ в София, съобщиха за БТА от „Столичен електротранспорт“.
Заради повредата трамвайните линии № 4 и № 5 са временно отклонени и се движат по бул. „Александър Стамболийски“, уточниха от дружеството.
Аварийните екипи на „Столичен електротранспорт“ са на място и работят по отстраняването на проблема.
Редактор "Екип на Петел",
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