Авария и хаос под Ламанша
кадър: БНТ
Транспортен хаос на Острова, след като бяха спрени влаковете в тунела под Ламанша.
Причината - проблем с електрозахранването, заради който железниците между Великобритания и Европа за часове не се движиха.
Токовият удар блокира в тунела и препълнен влак, пътувал за Париж.
Макар поетапно услугите на "Евростар" да бяха възстановени, хората са призовани ако не е наложително, да не пътуват с влак днес, тъй като се очакват сериозни закъснения.
