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Авария и скална маса на релсите спряха влаковете между Царева ливада и Трявна

03.06.2026 / 08:51 0

Булфото

Временно е преустановено движението на влаковете между гарите Царева ливада и Трявна поради липса на напрежение в контактната мрежа и паднала скална маса върху железния път. Това съобщиха от БДЖ, предаде "Фокус".

Припомняме, че в началото на месец април бързият влак от Русе за Пловдив, се удари в активирало се свлачище в същия участък, причинено от лоши метеорологични условия, като вследствие на удара дерайлираха локомотивът и първият вагон, трима души пострадаха.

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Коментари
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kjk (преди 1 минута)
Рейтинг: 211668 | Одобрение: 21268
Тия от НКЖИ не разбраха ли, че тия опасни свлачишни места трябва да се наблюдават особенно при дъждовно време!!!

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