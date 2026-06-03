Авария и скална маса на релсите спряха влаковете между Царева ливада и Трявна
Булфото
Временно е преустановено движението на влаковете между гарите Царева ливада и Трявна поради липса на напрежение в контактната мрежа и паднала скална маса върху железния път. Това съобщиха от БДЖ, предаде "Фокус".
Припомняме, че в началото на месец април бързият влак от Русе за Пловдив, се удари в активирало се свлачище в същия участък, причинено от лоши метеорологични условия, като вследствие на удара дерайлираха локомотивът и първият вагон, трима души пострадаха.
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