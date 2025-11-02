Авария на магистрален водопровод остава част от Варна без вода в неделя
02.11.2025 / 08:50 0
снимка: Булфото
Част от Варна ще е без вода днес.
Това съобщиха от ВиК.
Поради възникнала авария на магистрален водопровод, без вода ще бъдат части от ЖК"Бриз" и части от м."СВ.Никола" -до отстраняване на проблема.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!