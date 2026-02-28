Авария на магистрален водопровод остава част от Варна без вода в събота
снимка: Булфото,архив
Сериозна авария днес във Варна остава хиляди абонати без вода.
Това съобщават от ВиК.
-Поради авария на магистрален водопровод Варна - Златни пясъци със спущения във водоподаването ще бъдат абонатите в част от м-т "Акчелар" , част от кв. "Бриз" ,част от м-т "Свети Никола" и част от м-т "Трака" до отстраняване на аварията .
Поради авария без вода от 9.00 до 17.00 ч. абонатите на част от Цветен квартал.
