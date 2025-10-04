реклама

Авария на магистрален водопровод остави местност край Варна без вода

04.10.2025 / 19:08 0

Пекселс

Поради авария на магистрален водопровод, абонатите от местност Боровец ще останат без вода до отстраняване на аварията, съобщават от ВиК Варна.

При наличието на допълнителна информация в хода на работния процес, ще бъде публикувана в сайта, посочват от дружеството.

 

