Авария на магистрален водопровод остави местност край Варна без вода
04.10.2025 / 19:08 0
Пекселс
Поради авария на магистрален водопровод, абонатите от местност Боровец ще останат без вода до отстраняване на аварията, съобщават от ВиК Варна.
При наличието на допълнителна информация в хода на работния процес, ще бъде публикувана в сайта, посочват от дружеството.
